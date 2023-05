Audrey Hanard staat bij Bpost in het oog van de storm, nu het beursgenoteerd overheidsbedrijf nog maar eens wordt geteisterd door allerlei schandalen. De voorzitter van de raad van bestuur moet er nu schoon schip maken, al rijzen vooral in Vlaanderen twijfels of de jonge vrouw met een PS-stempel dat ook daadwerkelijk gaat doen.