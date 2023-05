Belgische vrouw staat in Frankrijk terecht voor poging tot chantage van Franse zakenvrouw

In Parijs is het proces tegen een Belgische vrouw die een Franse zakenvrouw heeft geprobeerd te chanteren, uitgesteld naar december. De rechtbank heeft de Belgische wel een contactverbod opgelegd tot de hoorzitting. De vrouw werd in ons land al veroordeeld tot drie jaar cel omdat ze tientallen mensen had opgelicht.

De 30-jarige Belgische influencer Soraya S. wordt ervan beschuldigd een gesprek met de 41-jarige Magali Berdah, die een agentschap voor influencers leidt, te hebben opgenomen zonder haar medeweten. Ze zou ook hebben gedreigd de opname aan de zanger Booba over te maken als Berdah haar geen 35.000 euro zou betalen.

De twee Franse mediapersoonlijkheden zijn in een vete verwikkeld. Berdah zegt door onder meer door de zanger te worden lastiggevallen. Al meer dan een jaar startte ze verschillende rechtszaken op. “Deze zaak is tekenend voor waartoe online haat kan leiden”, aldus Rachel-Flore Pardo, de advocate van Berdah.

Uitstel

Op vraag van de verdediging is de rechtszaak uitgesteld tot 22 december. Soraya S. is immers zwanger en veranderde onlangs van advocaten. Ze kreeg wel nieuwe verplichtingen opgelegd zoals een contactverbod met de zakenvrouw. Ze mag niks op sociale media publiceren over Berdah, aldus de rechtbank.

Volgens de advocaten van de zakenvrouw is dat een ongeziene beslissing. De rechtbank “erkent de noodzaak om Magali Berdah te beschermen tegen de vele en ernstige schendingen die ze al 358 dagen moet ondergaan”, klonk het. Volgens de zakenvrouw zelf heeft de rechtbank “begrepen dat er een noodzaak is en dat er een recht is op een rustig leven”.

“Vermoeden van onschuld”

Soraya S. betreurde, via haar advocaat Jonathan Bellaiche, de gebruikte communicatiestrategie die “het vermoeden van onschuld van een moeder van zeven kinderen kan schaden”. Volgens Bellaiche zal de Belgische haar rechten voor de rechtbank doen gelden, en niet op Instagram of andere sociale media.

De Belgische is door de Brusselse correctionele rechtbank in november vorig jaar nog veroordeeld tot drie jaar cel omdat ze tientallen mensen had opgelicht. Via sociale media, onder meer via Instagram, had ze allerlei producten te koop aangeboden en het geld geïncasseerd zonder ooit iets te leveren. Ook moet ze voor het Brusselse hof van assisen verschijnen voor moord op haar twee maanden oude baby.