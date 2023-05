Amerikaanse president Biden: “Republikeinen gijzelen Amerikaanse economie” met discussie over schuldplafond

“Ze doen wat geen enkele andere politieke partij in de geschiedenis van ons land heeft gedaan. Ze houden de economie gegijzeld”, aldus de president tijdens een bezoek aan Valhalla, ten noorden van New York. “We zouden er niet eens over moeten praten”, zei hij ook. Hij had woensdag opnieuw een vergadering met Republikeinse leiders, zonder resultaat.

Biden herhaalde zijn kritiek op Kevin McCarthy, de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Hij “heeft zijn post enkel omdat hij zich heeft onderworpen” aan de “extreme” elementen van zijn partij, aldus Biden. Daarmee verwees hij naar de fervente aanhangers van de gewezen president Donald Trump.

Biden en McCarthy ontmoeten elkaar vrijdag opnieuw. De president moet de Republikeinse parlementsleden overtuigen om te stemmen voor de verhoging van het schuldenplafond. Zij willen dat enkel doen als het Witte Huis besparingen wil doorvoeren. De verhoging van het Amerikaanse schuldenplafond is noodzakelijk opdat de grootste economie ter wereld haar rekeningen, ambtenaren en schuldeisers kan blijven betalen.