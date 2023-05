Wolkbreuk zet deel van Lauwe onder water

In restaurant En Faim in de Wevelgemsestraat liepen de kelders onder water. — © vkk

De stortbui was erg hevig en erg lokaal en ontstond omstreeks half tien woensdagavond. De Plaats van Lauwe en enkele aanpalende straten liepen quasi onmiddellijk onder water. De Wevelgemsestraat helt wat af richting Wevelgem en ook daar was het behelpen. Zo liepen de kelders van restaurant En Faim in de Wevelgemsestraat 37 vol. De brandweer was vlug ter plaatse en pompte de watermassa weg. Het is niet de eerste keer dat de Wevelgemsestraat volloopt, aldus een omwonende.

Ook in de sporthal van Lauwe was er wateroverlast. Het water kwam ook vanuit de rookmelders in de sportruimte. Met man en macht werd geprobeerd de smurrie zo vlug als mogelijk weg te krijgen. Met het water was ook een modderstroom meegekomen.

De stortbui trok even vlug verder als ze was gekomen. De straten waren een half uurtje nadien weer als voorheen. De brandweer van de zone Fluvia was nog even zoet met het wegpompen van water in diverse kelders. (vkk)