Zelenski belooft elk stukje Oekraïens grondgebied te zullen heroveren

“We zullen geen enkel deeltje van ons land in handen van de vijand laten – er zal nergens tirannie heersen”, aldus Zelenski.

“Laat ons niet vergeten dat elke dag dat de bezetter in ons land is, een verleiding voor hem is om te geloven dat hij zal slagen. Hij zal niet slagen! We moeten vrijheid, veiligheid en Europa terugbrengen naar het hele Oekraïense land – naar het hele Europese land. We zullen het doen!” De Oekraïense president bedankte iedereen die “ons helpt onze kracht te vergroten en de Oekraïense defensie nog actiever te maken”.

De president zegt dat er niet alleen programma’s in de maak zijn om het grondgebied te herstellen, maar dat er ook al voorbereidingen getroffen worden voor de heropbouw van het Oekraïense leven en zijn door oorlog getroffen land en “In mei zullen we concrete punten finaliseren van deze staatsprogramma’s en in juni zullen we met onze (buitenlandse) partners aan onze plannen werken”, aldus Zelenski. “Hier in Oekraïne zal de wereld zien wat Europa kan verwezenlijken.”