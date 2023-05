Militaire leider van Islamitische Jihad gedood door Israëlische aanval op Gazastrook

Een militaire leider van de Palestijnse militante organisatie Islamitische Jihad is donderdag gedood door een nieuwe Israëlische aanval op de Gazastrook. Dat heeft de organisatie gemeld.

“Ali Ghali (...), commandant van de eenheid voor raketlanceringen (...) is gedood in het zuiden van de Gazastrook, samen met andere martelaars”, zo klinkt het in een persbericht van de gewapende tak van Islamitische Jihad.

Het Israëlische leger heeft bevestigd dat de man een doelwit was van een nieuwe aanval.