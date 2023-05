Wanneer het degradatiespook je blijft achtervolgen: Nederlandse aanvaller zakt al voor de zesde keer in zeven (!) jaar tijd naar lager niveau

Afgelopen weekend kwam er een einde aan het verhaal van FC Groningen in de Nederlandse Eredivisie. De club uit het noorden degradeert zo na maar liefst 23 jaar uit de hoogste klasse. Voor vele spelers is het nog maar de eerste keer dat ze zakken, voor één iemand echter niet: Elvis Manu.

Manu, een 29-jarige spits, is namelijk al toe aan zijn zesde degradatie in de voorbije zeven jaren. De Nederlander staat te boek als een globetrotter en heeft dan ook al een waslijst aan clubs op zijn cv staan.

In 2017 begon zijn illustere verzameling van degradaties bij Go Ahead Eagles, de twee volgende jaren probeerde hij zijn geluk te beproeven in Turkije maar ook daar zakte hij met achtereenvolgens Genclerbirligi en Akhisar Belediyespor. Ook bij het Chinese Beijing Renhe, het Poolse Wisla Krakow en afgelopen weekend met Groningen was het hetzelfde liedje. Enkel bij het Bulgaarse Ludogorets bleef Manu in 2021 gespaard van de tweede voetbalklasse. Toen werd hij zelfs kampioen. Het zorgt in ieder geval voor een opvallende statistiek…

Supporter van Feyenoord?

Manu is wel geen onbekende bij onze noorderburen. Tijdens zijn periode in Deventer bij Go Ahead Eagles kwam hij in opspraak toen hij voor de match van zijn werkgever tegen Ajax op zijn sociale media zijn steun betuigde aan Feyenoord, dat later kampioen werd.

Go Ahead was niet gediend met de boodschap van zijn spits en nam daags nadien “om disciplinaire redenen” afscheid van Manu.