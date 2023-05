De vader van Mia-Rita (75) beleefde de hel als verzetsstrijder, na 40 jaar publiceert ze eindelijk zijn manuscript

Het manuscript van verzetsstrijder Gerard Boyart uit Ekeren heeft veertig jaar bij zijn jongste dochter Maria-Rita Boyart diep in een schuif gelegen. Het relaas van zijn arrestatie, de folteringen in het Gestapo-hoofdkwartier in Antwerpen, de deportatie naar Duitsland, en zijn uiteindelijke ontsnapping uit de dodentrein waren te pijnlijk om te laten doordringen. “Maar uit eerbetoon voor mijn vader, voor zijn lijden en zijn strijd voor vrijheid, democratie en menselijke waardigheid doe ik nu wat mijn hart me ingeeft: zijn verhaal publiceren.”