Moulin Rouge moet “wrede” act met slangen schrappen na massaal protest

Het protest op sociale media en op straat voor de club was de jongste weken erg groot geworden. Dierenrechtengroeperingen en -liefhebbers pikten het niet dat in Moulin Rouge nog steeds een act te zien was waarin slangen in een watertank gestopt worden en vrouwelijke dansers om hen heen zwemmen. Je ziet de dieren, twee beschermde pythons uit India, vervolgens worstelen en verwoed proberen om eruit te geraken. Bovendien hebben ze tape over hun bek om niet te bijten, maar ook op andere delen van hun lichaam zodat hun ontlasting niet in het water zou belanden. “Enorm stresserend voor die dieren”, zo had Aandine Sanvisens van Paris Animaux Zoopolis de act genoemd.

Voor de bazen van de Moulin Rouge was er ondertussen niets aan de hand. “We mishandelen geen dieren en zullen dat ook nooit doen”, klonk het vorige week in Le Parisien. Het zou de omstreden act nog verder zetten tot in 2024, het jaar waarin de club sowieso aangekondigd had te stoppen met acts waarin levende dieren gebruikt worden.

Maar door het massale protest, ook vanuit het stadhuis van Parijs, kon de directie weinig anders dan toegeven. De act met de slangen zal per direct afgevoerd worden.