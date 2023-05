Engie wil tegen 30 juni akkoord met regering over verlenging Doel en Tihange

Het is de bedoeling tegen 30 juni een definitief akkoord te sluiten met de Belgische regering over de verlenging van de levensduur van Doel 4 en Tihange 3. Dat zegt Engie in een toelichting bij de kwartaalresultaten van de Franse energiereus.

De Belgische regering en Engie - moederbedrijf van Engie Electrabel en uitbater van de kerncentrales in ons land - onderhandelen al enkele maanden over de verlenging van de levensduur van beide reactoren.

De regering sloot begin dit jaar al een akkoord met Engie over het langer openhouden van de kerncentrales van Doel 4 en Tihange 3. Sindsdien wordt er onder meer nog onderhandeld over een maximumfactuur voor de ontmanteling van de oudere reactoren en de berging van het kernafval. Het was de bedoeling om dat bedrag midden maart af te kloppen, maar dat lukte niet.

Engie-CEO Catherine MacGregor had het eerder op de aandeelhoudersvergadering al over een akkoord voor de zomer waarop het bedrijf mikt. Dat wordt nog eens bevestigd bij de presentatie van de kwartaalcijfers. “Ondanks de gemaakte vooruitgang, moeten enkele belangrijke parameters van het akkoord nog worden gefinaliseerd tussen beide partijen”, aldus Engie. Bedoeling is “tegen 30 juni” een definitief akkoord te sluiten. Gezien de industriële en operationele complexiteit van de levensduurverlenging is een tijdige ondertekening cruciaal om Doel en Tihange tegen november 2026 herop te kunnen starten, klinkt het nog.