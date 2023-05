Zelenski: “Oekraïne heeft meer tijd nodig voor tegenoffensief”

Hij verwacht naar eigen zeggen dat het langverwachte offensief de oorlog wel eens in een definitieve plooi zou kunnen leggen, en daarom moet het goed gedaan worden. “Met wat we nu hebben, kunnen we vooruit en succesvol zijn. Maar we zouden veel mensen verliezen en dat is niet aanvaardbaar. Dus we moeten wachten. We hebben meer tijd nodig.”

Meer concreet is het wachten op bijkomende wapens en munitie die vanuit het westen gestuurd worden. De brigades in het leger zijn klaar, zo zei hij nog, “maar het leger heeft nog enkele bijkomende zaken nodig”.

Het Oekraïense tegenoffensief wordt al enkele weken verwacht. Het blijft ook na het interview van Zelenski een geheim wanneer het er komt. Rusland heeft zich er al op voorbereid door uitgebreide defensieve stellingen uit te bouwen in bezette gebieden in Oekraïne.

Aanslag

Gevraagd naar de vermeende verijdelde aanslag op de Russische president Vladimir Poetin, toen twee drones uit de lucht geschoten werden, ontkende Zelenski opnieuw daar ook maar iets mee te maken te hebben. “Rusland zoekt continu zaken die kunnen vergoelijken wat zij in Oekraïne doen”, zei hij. “Maar het heeft niet gewerkt. Zelfs in eigen land geloven mensen het niet. Zelfs hun eigen propagandisten geloven het niet. Want het zag er wel erg artificieel uit.”

Over de oorlog zei hij nog dat de Oekraïense troepen beginnen te merken dat Rusland munitietekorten heeft. “We merken dat Russische soldaten minder schieten dan vroeger op één dag in enkele gebieden.”