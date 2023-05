Dronken studente (25) belt taxichauffeur, maar wordt door hem op kot verkracht: “Ze verstijfde en heeft het gewoon ondergaan”

Een taxichauffeur en getrouwde vader van twee kinderen werd donderdag veroordeeld omdat hij een Gentse studente (25) verkracht had nadat hij haar naar huis had gebracht. De man kreeg drie jaar cel met uitstel.

“Er werd misbruik gemaakt van de kwetsbare toestand van mevrouw. Ze voelde zich emotioneel en dronken”, oordeelde de rechtbank. Die veroordeelde een taxichauffeur donderdag tot drie jaar cel met uitstel voor de verkrachting van een 25-jarige studente. De man had de jongedame op haar kot verkracht nadat hij haar naar huis had gebracht. Hij moet het slachtoffer ook een schadevergoeding van 15.000 euro betalen.

Taxichauffeur is kennis

Het was in de nacht van 27 op 28 april 2019 dat de 25-jarige vrouw met wat vriendinnen naar de Oude Beestenmarkt trok. Toen ze ’s nachts plots onwel werd, besloot ze een taxichauffeur die ze al langer kent te vragen om haar naar huis te brengen.

De taxichauffeur kwam haar halen en een kleine tien minuten later arriveerden ze aan haar kot. Hij ging mee met haar naar boven, naar eigen zeggen om haar te ondersteunen op de trap, want ze zag er dronken uit. De rechter vroeg zich echter af of hij niet al vaker dronken mensen vervoerd had. “Je gaat me toch niet zeggen dat jij met iedereen mee naar binnen gaat?” vroeg hij.

Geloofwaardig verhaal

Wat binnen gebeurde, liep volgens beide partijen anders. “We zitten met woord tegen woord”, zei advocaat Emma Teerlinck die de taxichauffeur bijstond. Hij verklaarde dat de jongedame hem ineens om seks vroeg.

Het slachtoffer spreekt dat tegen en zegt dat ze niet kon reageren toen hij haar plots aan het betasten was. “Ze verstijfde en heeft het gewoon ondergaan. Het was een echte hel voor haar”, zei haar advocaat Anne Marie De Clerck.

De rechter oordeelde dat het verhaal van het slachtoffer heel geloofwaardig is. Kort na het incident stuurde ze naar een vriendin wat er gebeurd was. Twee dagen later deed ze aangifte bij de politie. “Waarom zou ze dat anders in paniek aan een vriendin vertellen en aangifte doen bij de politie?”, zei de rechter. De verdachte kon daar geen duidelijk antwoord op geven.