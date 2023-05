“De dokter gaf me de ene tissue na de andere en ik dacht: als ik de ganse doos gebruik, wordt dit wel gênant”

Een vijftal jaar geleden ging het op mijn halftijdse vaste job niet zo goed. Ettelijke keren gaf ik aan dat ik een andere jobinhoud wilde die beter bij me paste. De bazen luisterden, knikten dat ik gelijk had, maar daar bleef het bij. Zo spartelde ik nog ettelijke maanden verder in de hoop dat iets zou veranderen, terwijl mijn energie langs ramen en kieren naar buiten vloog. Op den duur kreeg ik maagpijn en werd ik fysiek ongemakkelijk als ik de e-mails zag binnenstromen op mijn computer.