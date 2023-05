Voetgangersbrug ingestort in Helsinki: leerlingen vallen vanop 5 meter hoogte, minstens 24 gewonden

Minstens 24 mensen zijn gewond geraakt doordat een tijdelijke voetgangersbrug in de Finse stad Tapiola ingestort is. Het gaat vooral om leerlingen van een school in de buurt. Niemand is in levensgevaar.

De ingestorte brug was een tijdelijke houten voetgangersbrug boven een bouwwerf, die het donderdagochtend rond 9.30 uur begaf. Daarbij raakten minstens 24 personen, voornamelijk leerlingen van een school in de buurt die te voet op weg waren naar een museum in de buurt, gewond. Volgens een getuige waren zij op het moment van de feiten aan het springen op de brug. Zij vielen vervolgens een vijftal meter naar beneden.

Daarbij liepen sommigen lichte verwondingen op, maar er zijn er ook die zwaargewond raakten. De meesten liepen breuken op, en dan vooral aan hun benen, melden lokale media. Niemand is in levensgevaar. De gewonden zijn naar vier ziekenhuizen in de buurt gebracht om verzorgd te worden.

De politie is een onderzoek gestart. “Schokkend nieuws”, schrijft de Finse president Sauli Niinistö op Twitter. “Steun en hulp bieden is nu belangrijk.”

