29 procent van onze jongeren deed ooit al eens aan zelfverwonding. Meer dan één op de vier. Een keihard cijfer dat aantoont: almaar meer. En ook almaar jonger. Bijna de helft van de medewerkers uit de basisschool geeft aan dat ze ooit al in contact kwamen met minstens één leerling die zichzelf verwondt. “Er is dringend een apart expertisecentrum nodig. Dit is lang geen randfenomeen meer.”