Britse overheid nationaliseert spoordiensten wegens povere dienstverlening

Het contract met het bedrijf TransPennine Express, dat treinverbindingen in het noorden van Engeland en Schotland organiseerde, wordt niet verlengd. De dienstverlening komt opnieuw in handen van de staat, aldus de Britse minister van Transport Mark Harper.

De beslissing komt er nadat in maart één trein op zes er werd geannuleerd. Dat is het hoogste percentage in Groot-Brittannië. Minister Harper waarschuwde dat de nationalisering geen mirakeloplossing is, en dat bijgevolg niet meteen alle problemen opgelost zullen zijn. Hij wees onder meer met een beschuldigende vinger naar de vele stakingen door treinbestuurdersvakbond Aslef.

Concreet zal een ander bedrijf in naam van de overheid de dienstverlening overnemen. Het gaat om een tijdelijke oplossing. Op termijn moet de dienstverlening opnieuw in privéhanden komen.