Politiewagen over de kop en vier agenten arbeidsongeschikt, maar vluchtende twintiger komt ervan af met werkstraf en rijverbod

Een 21-jarige man die tijdens een achtervolging in Dilbeek een politiewagen over de kop deed slaan, is veroordeeld tot een werkstraf en een rijverbod van drie maanden. Tijdens het proces gaf de rechtbank de twintiger tweemaal de kans om aan te tonen dat hij niet langer drugs gebruikte, maar de beklaagde slaagde er niet in om een negatieve bloedtest voor te leggen.

De feiten dateren van 26 maart 2022. Een patrouille van de lokale politie van Dilbeek merkte die avond een bromfietser op die met gedoofde lichten rondreed. De politie-inspecteurs wilden de verdachte aan te kant zetten voor een controle, maar de bromfietser sloeg op de vlucht. De twintiger reed verschillende eenrichtingsstraten in de verkeerde richting in, reed op het voetpad en deed uiteindelijk een politiewagen over de kop slaan toen hij op een kruispunt geen voorrang verleende en twee interventiewagens op elkaar botsten.

In eerste instantie raakten twee politiemensen bij het ongeval gewond. Een van hen hield er een open breuk aan over en het tweede slachtoffer liep een hersenschudding op. Twee andere politiemensen gingen later nog naar een dokter en die verklaarde hen een week arbeidsongeschikt. Na zijn arrestatie bleek dat de jongeman geen rijbewijs had, niet verzekerd was en dat zijn bromfiets ook niet was ingeschreven.

Het parket was niet te spreken over het gedrag van de beklaagde en vorderde 12 maanden cel tegen de twintiger. “Als u op deze manier omgaat met het leven van andere mensen, ben ik er niet van overtuigd dat u nog kansen verdient. Dat u uw eigen leven in gevaar brengt, is één ding. Maar u heeft ook voetgangers en politiemensen in gevaar gebracht. Het leven is geen computerspel!”

Bloedtest

Openbaar aanklager Stefaan Ghesquiere besloot de jongeman toch nog een kans te geven en vroeg de rechtbank om de zaak in voortzetting te plaatsen zodat de twintiger kon aantonen dat hij op het rechte pad was beland. De rechter stemde in en eiste onder meer een negatieve bloedtest, die moest aantonen dat de beklaagde geen cannabis meer gebruikte.

De twintiger kwam vervolgens tot tweemaal toe met lege handen naar de zitting. “Ik ben vorige week naar het ziekenhuis gegaan, maar het zal een positief resultaat zijn”, klonk het bij zijn laatste verschijning. “Ik heb voor de start van de ramadan nog een joint gerookt.”

De substituut-procureur van het parket van Halle-Vilvoorde zat dan ook met de handen in het haar. “We zijn sinds 21 november met dit dossier bezig”, klonk het. “We proberen u al maandenlang duidelijk te maken dat u moet stoppen met drugs. U beseft niet wat u boven het hoofd hangt. Wat u in uw vrije tijd doet, kan mij eigenlijk geen bal schelen. Maar u staat hier wel voor de rechtbank. Het is positief dat u hier telkens staat en documenten meeneemt voor school en werk, maar u wist in januari al dat u hier met de resultaten van een bloedtest moest staan.”

Geen voorwaarden

Ondanks de hele saga besloot de rechtbank om de twintiger geen voorwaarden op te leggen om het druggebruik van de jongeman aan banden te leggen. Hij moet wel werkstraffen van 60 en 120 uur uitvoeren en krijgt ook een rijverbod van drie maanden opgelegd.