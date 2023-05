Europees Parlement wil generatieve AI zoals ChatGPT extra strenge regels opleggen

“Dit is de eerste wetgeving in zijn soort en geeft de EU de mogelijkheid de weg te wijzen om AI menslievend, betrouwbaar en veilig te maken”, zegt de Roemeense liberaal Dragos Tudorache, die de AI-wet mee door het halfrond moet loodsen. Hij spreekt over “zeer waarschijnlijk de belangrijkste wetgeving van deze legislatuur”.

In de samengevoegde commissies Interne Markt en Burgerlijke Vrijheden werd het onderhandelingsmandaat van het Parlement donderdag goedgekeurd met 84 stemmen voor, 7 stemmen tegen en 12 onthoudingen. De centrale idee is dat AI-systemen ingedeeld zullen worden op basis van hun veiligheidsrisico. Is dat risico onaanvaardbaar hoog, dan moet de toepassing in kwestie eenvoudigweg verboden worden, vinden de parlementsleden. Het gaat dan bijvoorbeeld om het realtimegebruik van gezichtsherkenning op publieke plaatsen en om sociale scoring, naar Chinees voorbeeld.

Anders dan de EU-lidstaten, die hun standpunt al in december bepaalden, toen van ChatGPT en DALL-E nog amper sprake was, wil het Europees Parlement aparte regels voor zulke generatieve AI-systemen aan de wet toevoegen. Die zullen “onderworpen worden aan bijkomende verplichtingen op vlak van transparantie, gegevenskwaliteit en menselijk toezicht”, zegt Tom Vandenkendelaere (CD&V). Zo zal het altijd duidelijk moeten worden aangegeven wanneer content AI-gegenereerd is, zal geen illegale inhoud mogen worden geproduceerd en zullen er geen samenvattingen mogen worden gepubliceerd van auteursrechtelijk beschermde inhoud die gebruikt werd om het systeem te ‘trainen’.

De ondernemingen achter de generatieve AI-toepassingen kunnen een boete krijgen die oploopt tot 10 miljoen euro, of 2 procent van hun jaaromzet, als ze de wettelijke voorwaarden van de EU niet naleven.

Toch willen de MEP’s innovatie in de AI-sector blijven stimuleren, bijvoorbeeld door uitzonderingen op de wetgeving voor generatieve AI mogelijk te maken om de modellen verder te ontwikkelen. Er zouden ook AI-testomgevingen voor regelgeving moeten komen, waar innovatieve systemen ontwikkeld, getest en gevalideerd kunnen worden in een gecontroleerde omgeving.

De Europese consumentenorganisatie BEUC reageert tevreden op de stemming in het Parlement. “Consumenten kunnen een zucht van opluchting slaken na het ontgoochelende voorstel van de Commissie en het standpunt dat de lidstaten tot nu hebben ingenomen”, zegt vicedirecteur Ursula Pachl. “Dat de parlementsleden de consument specifieke individuele rechten willen geven, is meer dan welkom. Het gaat onder meer om het recht om geïnformeerd te worden wanneer hij het voorwerp uitmaakt van een beslissing die door een hoogrisico-AI-systeem wordt genomen, zoals bij de aanvraag van een lening of een verzekering, of het recht om zich bij een collectieve rechtsvordering aan te sluiten.”

De snelle ontwikkeling van artificiële intelligentie is in de opmaak van de Europese wetgeving een bijzonder aandachtspunt. Daarom willen de Europarlementsleden dat AI technologieneutraal gedefinieerd wordt, zodat ook toekomstige systemen onder de AI Act vallen. “We staan op het punt baanbrekende wetgeving op poten te zetten, die de uitdagingen van de tijd moet kunnen weerstaan”, zegt de Italiaanse sociaaldemocraat Brando Benifei, die medeverantwoordelijk is voor het dossier.

Volgende maand stemt ook de plenaire vergadering van het Europees Parlement over de AI-wet, zodat het mandaat zo breed mogelijk gedragen is. Daarna gaan de onderhandelingen met de lidstaten en de Commissie van start. Spanje, dat van juli tot december de Europese ministerraden voorzit, wil graag voor het einde van het jaar een akkoord.