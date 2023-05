Tristan Degreef kan met RSCA Futures stokje steken voor Molenbeekse titel: “Het wordt sowieso een geladen derby”

Tegen Beerschot (0-2) werd Tristan Degreef (18) na rust voor de leeuwen gegooid. De Leuvenaar deed het toen niet onaardig in het Lotto Park. Zaterdag wacht een wedstrijd van een ander kaliber. Dan trekt RSCA Futures naar de heksenketel in Molenbeek. De aanvallende middenvelder is echter niet bang voor de titelmatch van buur en leider RWDM.

In de heenwedstrijd kreeg RSCA Futures liefst vier goals om de oren. In een kolkend Edmond Machtensstadion dreigt een ongelijke strijd tussen het ervaren en uitgekookte RWDM en het piepjonge RSCA Futures. “We weten dat we voor een loodzware opdracht staan, maar we willen het seizoen in schoonheid afsluiten. Het is jammer dat we in de play-offs niet konden winnen. We slikken nog te gemakkelijk goals en dat is dus precies wat we proberen te vermijden in Molenbeek. De druk ligt alvast bij onze buur, die moet winnen om de titel binnen te rijven. We mogen de armen nooit laten hangen. Tegen Beerschot stonden we snel in het krijt, maar toch had de wedstrijd nog kunnen kantelen als we een aansluitingstreffer hadden kunnen maken, waar we ook een paar keer mee flirtten.”

Tristan Degreef groeide op in een motorcrossfamilie, maar hij sloeg snel andere wegen in. “Mijn vader Kristof was een motorcrosser, maar hij kreeg geen navolging”, vertelt Degreef. “Mijn broer Kyan koos voor het wielrennen. Op zondag ga ik vaak voor hem supporteren. Zelf trapte ik mijn eerste balletjes bij OHL, maar bij de U9 sloot ik al aan bij Anderlecht. Ik ging op internaat in het Sint-Guido Instituut en volgde het traject van tal van andere voetballers. Twee jaar geleden tekende ik mijn eerste profcontract. Toen ging ik bij een gastgezin in Schaarbeek wonen. Ik voel me er goed in mijn sas en word er omringd door fervente Anderlecht-supporters. Een wedstrijd tegen RWDM is dus sowieso een geladen derby.”

Nostalgisch

Voor Lucas Lissens wordt het helemaal een speciale wedstrijd. De Lennikse centrale verdediger slaapt in een met paars en wit behangen slaapkamer, maar zijn vader zou op de markt een kraam kunnen openen met prullaria van RWDM. Lucas speelt dan ook nog eens met het rugnummer 47, het oude stamnummer van RWDM.

David Hubert speelde dan weer nog een seizoen bij Beveren en kan zijn ex-club helpen in de titelstrijd. “Als sportman moet je gewoon je huid altijd duur verkopen. Ik hoop dat we op RWDM doorgaan op het elan van onze tweede helft tegen Beerschot. Mogelijk speel ik mijn laatste wedstrijd. Ik ben niet zo nostalgisch aangelegd, maar dat doet me wel wat.”