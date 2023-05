Opnieuw harde cijfers over hetzelfde thema, opnièuw een stijgende trend: meer dan een op de vier jongeren deed ooit al eens aan zelfverwonding. Onze redacteur verdiepte zich in het fenomeen, en dat is geen toeval. “Ooit gingen deze statistieken ook over mij: van mijn 15 tot mijn 25 deed ik zelf aan zelfverwonding.” Voor één keer doet ze haar verhaal, om te tonen dat er altijd, ergens, hoop en hulp is.