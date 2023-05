Britse ex-premier Liz Truss onder vuur voor bezoek aan Taiwan: “Instagram-diplomatie van de ergste soort”

Liz Truss tijdens een speech in Tokio, in februari van dit jaar. — © REUTERS

De Britse ex-premier Truss, die haar regering vorig jaar in een recordtijd van 49 dagen zag vallen, zal in Taiwan een “keynote speech” geven en leden van de Taiwanese regering ontmoeten, zo zegt haar woordvoerder. Het Oost-Aziatische eiland Taiwan is de facto een zelfbesturende staat, maar wordt slechts door een paar landen officieel erkend. Buur China beschouwt Taiwan namelijk als een opstandige provincie en zou maar wat graag de controle nemen over het eiland.

Dat de “solidariteitsactie” van Truss in China dan ook in het verkeerde keelgat schiet, is niet zo vreemd. Volgens Victor Gao, woordvoerder van de Chinese Communistische Partij, kan het bezoek van de ex-premier de spanningen tussen het Verenigd Koninkrijk en China doen toenemen. “Hierdoor stijgt de kans dat China, eerder vroeg dan laat, rechtsmacht zal uitoefenen over Taiwan”, zegt hij. Volgens de Chinese staatskrant Global Times moet Truss dan weer beseffen dat “Taiwan geen plek is voor internetcelebrity’s, waar politici heen kunnen gaan voor politiek gewin”.

LEES OOK. Het lijkt te escaleren tussen China en Taiwan, maar expert ziet nog één belangrijk verschil tussen Xi Jinping en Poetin (+)

Maar ook in het Verenigd Koninkrijk is niet iedereen blij met de trip van Truss. Het contrast met premier (en partijgenoot) Rishi Sunak, voorstander van een meer pragmatische band met China, is duidelijk. De eveneens Conservatieve Alicia Kearn, voorzitter van de buitenlandcommissie van het Britse Lagerhuis, noemt het bezoek van Truss aan Taiwan zelfs “Instagram-diplomatie van de ergste soort”, en een “manier om zichzelf in de schijnwerpers te houden”. “Ze heeft geen enkele invloed meer. Ze doet dit enkel om relevant te blijven.” Volgens Kearn bemoeilijkt Truss het leven van de Taiwanezen enkel maar met haar bezoek. Een regeringsbron noemt het bezoek “the most Liz thing ever”. Vrij vertaald: “Typisch Truss.”