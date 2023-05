Ouders geven 7 maanden oud kind mee met Nederlandse politie na conflict

Ouders van een 7 maanden oud kindje hebben de baby woensdag meegegeven aan de politie omdat ze niet meer voor het kindje wilden zorgen, meldt de Nederlandse politie in een intussen verwijderd bericht op Instagram. De vader en de moeder beslisten dat te doen nadat ze in conflict waren geraakt in een woning in Lelystad.

De politie was op het conflict afgegaan na een melding. De vader en moeder woonden niet meer samen en de moeder bleek niet mobiel te zijn. Een poging tot bemiddeling haalde niets uit, waarna de ouders aangaven niet meer voor het kind te willen zorgen.

Daarop namen de agenten het kindje mee naar het bureau en gingen in overleg met spoedzorg Veilig Thuis. Het kindje wordt overgebracht naar een voogd elders in het land. Hoewel de ouders emotioneel waren, gingen ze akkoord met de keus van Veilig Thuis. De paar uur dat het kindje op het bureau verbleef is er “met een fles melk, pak luiers en wel 10 collega’s” goed gezorgd voor het kindje, aldus de politie in een bericht. “Schrijnender dan dit wordt het niet”, schreef de politie er ook nog bij.

Donderdagochtend is het bericht op Instagram offline gehaald. In een statement zegt de politie dat deze post vanwege privacyredenen in de eerste plaats nooit gedeeld had mogen worden. “Het delen van dit soort berichten heeft veel impact op een gezin”, schrijft de politie. Het gaat met agenten in gesprek om te vertellen hoe ze moeten omgaan met het plaatsen van informatie op sociale media. “Daarnaast staan er feitelijke onjuistheden over de situatie vermeld: een deel van de informatie in het bericht was niet correct”, zegt de politie. Omwille van de privacy van betrokkenen zegt de politie niet wat er onjuist is.