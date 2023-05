Aster Nzeyimana (29) ruilt VRT in voor VTM: “Ik kan voetbal combineren met mijn andere liefde”

Een verrassende transfer in het medialandschap: sportanker Aster Nzeyimana (29) verlaat VRT voor VTM. Op de commerciële zender zal hij voetbalcommentator zijn voor de matchen in de Champions League en bij de Rode Duivels.

Aster Nzeyimana is al enkele jaren een vast gezicht in de journaals van de openbare omroep. Hij presenteert er ook wekelijks Extra Time. Dat hij nu kiest voor de overstap naar VTM, heeft te maken met niet één maar twee passies, klinkt het. Dat zijn enerzijds voetbal, anderzijds entertainment. Hij zal er dus niet alleen als voetbalexpert aan de slag gaan, maar ook als host bij programma’s zoals The Voice van Vlaanderen.

“Ik ben heel dankbaar voor alle kansen die de VRT me heeft geboden. Ik wil vooral de fijne mensen die er werken bedanken. En tegelijk ben ik enorm enthousiast om een nieuw verhaal te schrijven bij VTM”, zegt Nzeyimana. “Dat ik voetbal kan combineren met mijn andere liefde, entertainment, maakt het plaatje compleet. Ik kijk er enorm naar uit om naast een icoon als An Lemmens te staan en The voice van Vlaanderen te mogen presenteren.” Ook in de verdere toekomst zal hij te zien zijn in VTM-programma’s.

Toch blijft de focus op sport liggen. Nzeyimana wordt, samen met Maarten Breckx, het gezicht en daarnaast ook de stem van al wat VTM te bieden heeft qua voetbal. “Hij is een van de meest getalenteerde voetbalcommentatoren van het land”, zegt Michiel Ameloot van DPG Media. “Samen met Maarten vormt hij een gouden duo waarop we kunnen bouwen voor onze voetbalverslaggeving in de komende jaren.”