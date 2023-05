Bidens verdienden volgens Republikeinen miljoenen aan duistere zaken

Republikeinen in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden hebben de familie van president Joe Biden ervan beschuldigd meer dan 10 miljoen dollar (9,1 miljoen euro) te hebben verdiend aan duistere zakelijke deals die zijn gesloten terwijl hij vicepresident (2009-2017) was.

Zo zou de familie miljoenen dollars hebben verdiend aan deals met een Roemeense tycoon toen Biden als vicepresident toezicht hield op de betrekkingen met dat land. Die bewuste zaken zouden zijn gedaan door ene Rob Walker, een zakenpartner van Bidens zoon Hunter.

Toen de Republikeinen in november de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden veroverden, kondigden ze meteen al aan onderzoek te doen naar Biden. Nu zijn de Republikeinen met een gedetailleerd onderzoeksrapport naar buiten getreden. Daarin staat onder meer dat Walker geld begon te ontvangen van de Roemeense tycoon Gabriel Popoviciu kort nadat Biden in september 2015 de Roemeense president Klaus Iohannis in Washington had ontvangen.

De bedragen zouden via een Cypriotische onderneming van Popoviciu richting Walker zijn gevloeid. Walker sluisde vervolgens miljoenen door naar rekeningen die werden gecontroleerd door Hunter Biden, zijn schoonzus Hallie Biden en James Gilliar, een andere zakenpartner van Hunter.

Biden: “Ik vertrouw mijn zoon”

James Comer, voorzitter van de Republikeinse onderzoekscommissie, zei tijdens de presentatie van het rapport dat de Roemeense fondsen deel uitmaakten van in totaal meer dan 10 miljoen dollar die Hunter Biden, zijn familie en zakenpartners ontvingen uit deals met zakenpartners in China, Oekraïne en elders. “Hunter Biden en zijn medewerkers zochten naar deals in landen die rechtstreeks verband hielden met het werk van Joe Biden als vicepresident”, zei Corner. “Dit is niet normaal. Het is niet ethisch.”

De Republikeinen toonden geen bewijs dat Joe Biden rechtstreeks profiteerde van of zelfs maar op de hoogte was van de zakelijke deals en geldovermakingen. Biden heeft herhaaldelijk alle betrokkenheid ontkend met de deals van zijn zoon en de zakelijke praktijken van Hunter verdedigd. “Mijn zoon heeft niets verkeerds gedaan. Ik vertrouw hem”, zei hij vorige week nog.