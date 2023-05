En plots staat er een achtergelaten bus achter je tuin: “Waar is ons mooie uitzicht heen?”

Buurtbewoners schrokken geen klein beetje toen plots een bus werd geparkeerd op een weide tussen de Weg Achter de Hoven en de Kouterbaan in Imde (Meise). Oppositiepartij CD&V kaart de kwestie aan op de gemeenteraad. “Onze mooi uitzicht is weg”, klinkt het.

Gemeenteraadslid Emiel De Boeck (CD&V) vraagt zich af waarom er plots een grote autobus is achtergelaten op een perceel grond tussen de Weg Achter de Hoven en de Kouterbaan in Imde (Meise). “Vanuit meerdere woningen hindert die autocar het zicht van de buurtbewoners”, klinkt het.

“De bus is hier een paar weken geleden geplaatst in de weide. De buurt is helemaal niet gediend met dit obstakel. Blijkbaar is de binnenzijde van de bus ontmanteld en zijn de nummerplaten verwijderd. Bij mijn weten, is het achterlaten van zo’n constructie onderworpen aan een omgevingsvergunning.” (Lees verder onder de foto)

De achtergelaten bus heeft geen nummerplaten. — © jhw

“We vrezen ook dat de autocar wel eens zou kunnen worden omgebouwd tot een verblijfplaats, een woning of vakantieverblijf. Of het kan ook zijn dat het terrein in de toekomst gebruikt wordt voor de plaatsing van autowrakken. Ik vraag daarom aan het college van burgemeester en schepenen om hier tegen op te treden. We weten ook niet wie de eigenaar van de bus is.”

“We hebben nog geen melding gekregen dat die bus er staat”, reageert burgemeester Gerda Van den Brande (N-VA). “Zoiets kan natuurlijk niet. We hebben dit aan onze diensten doorgegeven en zij kijken het nu na.”