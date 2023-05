Liza Pattyn: “Ik zal een deugnieterig oud besje zijn dat fluit naar de jongens die passeren op hun brommer.” — © Stefaan Beel, if

Ooit organiseerde ze tijdens haar les een begrafenis voor een dode vogel. Tekenjuf Liza Pattyn wil het fragiele bewaren in een vaak harde wereld. Dat ze geen mama is, doet zeer. Maar de kinderen in haar tekenles krijgen al haar liefde.