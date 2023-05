Iedereen een medaille, maar wie het té goed doet, wordt gediskwalificeerd: zo gaat het eraan toe op de Belgische Special Olympics

Mechelen wordt volgende week het decor voor de Belgische Special Olympics. Sporten met een mentale beperking is echter al lang niet meer special in de zin dat het uitzonderlijk of zeldzaam zou zijn. Mechelen verwelkomt liefst 3.400 atleten, de clubs groeien als kool. Sport voor specials: hoe groot is dat, hoe competitief, en wat is de twintigprocentregel? “Ja, er vallen soms diskwalificaties.”