Pro League organiseert vijfde Football for All-campagne, komende speeldag opnieuw regenboogkleuren te zien

Komend weekend zullen de Pro League-competities opnieuw de regenboogkleuren in de kijker plaatsen. Zowel in de Jupiler Pro League als in de Challenger Pro League zullen kapiteins een regenboogband dragen en de cornervlaggen in die kleuren getooid zijn. Dat heeft de belangenvereniging van de Belgische profclubs, die ook laat weten verder te werken aan een LGBTQI+-vriendelijk beleid, donderdag gemeld.

De Pro League verklaart met de vijfde Football For All-campagne opnieuw zijn engagement voor een “open en diverse” voetbalwereld. Tijdens de derde speeldag in de play-offs van de Jupiler Pro League en de slotspeeldag van die in de Challenger Pro League zullen de regenboogkleuren prominent zichtbaar zijn. Meer dan de vorige edities startte de Pro League het voorbije jaar een werkgroep met sporters, supporters en experts die hun input leveren over kleine en grote ingrepen die de belangenvereniging samen met de clubs kan nemen voor een LGBTQI+-vriendelijk klimaat.

Pepijn Lenoor, materiaalman van Cercle Brugge, is één van de leden van deze werkgroep. “Seksualiteit mag nooit een struikelblok zijn als je doet wat je graag doet. Dat is het uitgangspunt van de werkgroep. We willen voornamelijk het taboe rond homoseksualiteit de wereld uit helpen. Want dat is nodig.”

De bevindingen zullen gebundeld worden in een gids voor sportverenigingen, voor zowel prof- als amateurclubs. Daarvoor werkte de Pro League samen met Out For The Win (OFTW), een organisatie die zich inzet voor seksuele diversiteit in alle sporten.

“De handleiding is voor ons een eerste stap in het faciliteren van een eerlijke dialoog met sportclubs, spelers en medewerkers”, zegt Margot Gysbrechts van OFTW. “Door hen concrete tools te bieden waar ze mee aan de slag kunnen en laagdrempelig het gesprek op gang kunnen brengen, hopen we iedereen binnen de voetbalfamilie te enthousiasmeren om mee te werken aan een LGBTQI+- vriendelijk klimaat.”