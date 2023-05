Italiaanse regering houdt spoedoverleg over ‘pastacrisis’

De Italiaanse minister van Economische Ontwikkeling heeft een nieuwe commissie in het leven geroepen om de oorzaken van de stijgende prijs van pasta te onderzoeken en om ze natuurlijk weer omlaag te krijgen. Dat pasta duurder wordt, is op het eerste gezicht vreemd, aangezien hoofdingrediënt harde tarwe de voorbije maanden net goedkoper is geworden. Consumentenorganisaties verwijten de producenten dat ze hun prijzen kunstmatig hoog houden, maar die wijzen dan weer op de toegenomen energie-, verpakkings- en transportkosten.

Dat de Italiaanse regering een crisisoverleg organiseert over iets ‘banaals’ als pasta, is tekenend voor de “symbolische, emotionele, culturele waarde die pasta heeft voor Italianen”, zegt Fabio Parasecoli, professor in voedselstudies aan de New York University, aan The Washington Post.

Volgens de culinaire website Tasting Table spenderen Italianen door de hogere prijzen jaarlijks zo’n 25 euro meer aan pasta. Italianen zijn volgens landbouwvereniging Coldiretti de grootste pasta-eters ter wereld: de doorsnee-Italiaan eet elk jaar zowat 23,5 kilo pasta.

