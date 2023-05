Anthony Michiels is vastberaden om met Wolvertem Merchtem hogerop te spelen: “Eerste nationale moet ons zeker niet afschrikken”

Anthony Michiels zette alle zeilen bij op de transfermarkt. “Onze knaltransfer is wellicht Christine Franck die overkwam van Kontich, kampioen in eerste nationale”, zegt Michiels trots. “Ook Kaat Van Doren en Jolien Eysacker komen mee van Kontich. Bij reeksgenoot Bosdam Beveren haalden we Joëlle Ots en Sara De Bock weg. Jazmien Benicka is een Slovaakse jeugdinternational bij de U17 die overkomt van Anderlecht. Ayco Lenaerts ontdekte we bij eersteprovincialer Antwerp Diamonds. Doelvrouw Anke Stroobants komt over van Eendracht Aalst en ook Alison Van Der Voorde van RWDM Girls sluit zich aan, nog een keeper.”

Het had wel wat voeten in de aarde, maar beide clubs vonden een datum voor de twee onderlinge confrontaties. “Zondag trekken we naar KV Mechelen B. Aftrap is om 19.45 uur. Op zondag 20 mei spelen we dan thuis om 20 uur”, licht de ex-trainer van RSC Anderlecht B toe. “Ik zie het toch wel als een voordeel dat we de terugwedstrijd in de eigen thuishaven mogen afwerken. Zo kunnen onze supporters het doen spoken, zodat wij de zege uit de brand slepen. Op 20 mei vindt er ook een jeugdtoernooi plaats in Merchtem, dus vanuit die hoek mogen we ook wat vocale steun verwachten. Het is vooralsnog geen zekerheid dat de winnaar van onze onderlinge confrontatie ook effectief als extra stijger wordt opgevist, maar we mogen sowieso niets aan het toeval overlaten. We draaiden een mooi seizoen en zouden dat graag bekroond zien met de promotie. Gezien de gerealiseerde versterkingen moet eerste nationale ons zeker niet afschrikken.”

Voorrang aan studies

Wolvertem Merchtem liet dit seizoen de titel liggen tegen de kleinere ploegen, zoals buur Mazenzele. “Tegen kampioen Club YLA B plukten we vier op zes en tegen de andere titelkandidaat zelfs zes op zes”, aldus Anthony Michiels. “We misten onze seizoenstart met een één op zes en dat bleef ons achtervolgen. Club YLA is op een professionele leest geschoeid. Dat staat in schril contrast met het amateurvoetbal waar wij voor staan. Toch bleken we aan elkaar gewaagd. We verloren punten tijdens de examenperiode, toen vele studentes voorrang gaven aan de universiteit of de hogeschool. Dat kostte ons de titel.”