Minder belangrijke tegenstander van Erdogan trekt zich terug uit race om Turks presidentschap

“Ik trek mijn kandidatuur in”, klinkt het op een persconferentie. De leider van de Thuislandpartij haalde in de meest recente opiniepeiling maar 2 tot 4 procent van de stemmen.

Verschillende kaderleden van zijn partij hadden de voorbije dagen ontslag genomen. Ze vreesden dat de kandidatuur van Ince een overwinning van de centrumlinkse oppositiekandidaat Kemal Kilicdaroglu (CHP) tegen huidig president Recep Tayyip Erdogan in de weg zou staan. Voor de start van de campagne hadden zes verschillende oppositiepartijen Kilicdaroglu naar voren geschoven als hun gezamenlijke presidentskandidaat.

Ince zegt dat hij zich terugtrekt omdat de door Kilicdaroglu geleide oppositiealliantie “alle schuld” voor een eventuele verkiezingsnederlaag op hem zou afschuiven. De afgelopen dagen werden er beschuldigingen van corruptie tegen hem geuit. Er waren bovendien compromitterende foto’s opgedoken, al wordt de echtheid van die beelden in twijfel getrokken.

Ince was in 2018 nog de voornaamste uitdager van Erdogan, maar hij werd in de eerste ronde verslagen.