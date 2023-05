HET PUNT VAN VAN IMPE. “Bouchez wilde tonen dat hij dé man was. Hij verbeeldde helaas de karikatuur van de luie Waal”

Altijd leuk als politici ons zelf wat sappig materiaal aanleveren. Georges-Louis Bouchez (MR) is daar een krak in, alleen was het deze keer niet zijn bedoeling. Na zijn afgang in het tv-programma ‘Special forces’ is zijn imago gekelderd. “Het beeld is vernietigend”, klinkt het in onze podcast ‘Het Punt van Van Impe’. “Niet voor zijn fysieke gesteldheid. Wel voor zijn teamgeest en karakter. Dat wil je als politicus niet meemaken.”