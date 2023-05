Peer

De nieuwe inschrijvingsregels voor het secundair onderwijs hebben pijnlijke gevolgen voor Louis Lipkens (12) uit Peer. “Door het loterijsysteem moet hij 8 kilometer verderop naar school in Hechtel, terwijl we op 300 meter van het Agnetencollege wonen”, zegt papa Geert. “Dat is toch niet logisch?”