Explosie nabij Düsseldorf: acht hulpverleners levensgevaarlijk gewond, 60-jarige verdachte opgepakt

Bij een ontploffing in een flatgebouw in het Duitse Ratingen, nabij Düsseldorf, zijn tien brandweerlui en twee politieagenten gewond geraakt. Dat melden de lokale autoriteiten. Acht hulpverleners zouden volgens Duitse media in levensgevaar verkeren.

De bewoners van het appartementsgebouw in kwestie zouden donderdagochtend omstreeks 10 uur de hulpdiensten op de hoogte hebben gebracht van een overvolle brievenbus: er werd gevreesd voor een persoon in nood. De politie kwam ter plaatse, en riep de hulp in van de brandweer om een deur te openen.

In het appartement bleken een moeder en haar 60-jarige zoon te wonen. Wat er daarna gebeurde, is niet helemaal duidelijk: volgens de politie was er sprake van brand in de woning, en zou er zich ook benzine of een andere ontvlambare stof in het appartement bevonden hebben. De zoon zou vervolgens iets tot ontploffing hebben gebracht met een nog niet geïdentificeerd voorwerp, mogelijk een brandbom. Verslaggevers maakten melding van meerdere opeenvolgende kleinere knallen, vermoedelijk schoten van sluipschutters die zich op de daken van de omliggende gebouwen bevonden.

Aanslag?

Volgens Bild gaat het om een opzettelijke ontploffing, en ook ZDF schrijft dat een aanslag niet uitgesloten wordt. De politie heeft een onderzoek geopend, de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser zal naar verwachting later meer uitleg geven over het incident.

Twaalf hulpverleners raakten gewond bij de explosie: tien brandweerlui en twee politieagenten. Acht hulpverleners zouden volgens een politiewoordvoerder in levensgevaar verkeren. In het appartement werd een lichaam aangetroffen: officieel is er nog geen bevestiging van de identiteit van het dodelijke slachtoffer, maar vermoedelijk gaat het om de moeder. Haar 60-jarige zoon werd opgepakt, hij zou zwaargewond zijn.

