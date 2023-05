AA Gent Ladies neemt afscheid van aanvoerster Chloë Van Mingeroet: “De combinatie van werk en voetbal was te moeilijk geworden”

AA Gent trekt zaterdag op de slotdag van de play-offs naar Anderlecht, dat al enkele weken verzekerd is van de landstitel. De wedstrijd wordt in het Lotto Park gespeeld en rechtstreeks uitgezonden op Eleven Sports. Chloë Van Mingeroet is aan haar laatste wedstrijd met de Buffalo’s toe. De 26-jarige centrale verdedigster is aan haar tweede campagne bij AA Gent bezig. De Sint-Niklase trekt volgend seizoen naar reeksgenoot KV Mechelen, dat in play-off 2 op de tweede plaats staat.

“Het was geen gemakkelijke beslissing, maar de combinatie tussen werk en voetbal was bij AA Gent te moeilijk geworden”, geeft Van Mingeroet als reden voor haar vertrek. “Ik sta in het secundair onderwijs en geef voltijds les lichamelijke opvoeding in Beveren. Bovendien ben ik in bijberoep ook personal coach en geef ik groepslessen. Gent traint overdag, waardoor ik me niet altijd kon vrijmaken omdat ik dan voor de klas stond. Dat werd voor mij een onhoudbare situatie. De trainingen bij Mechelen starten na de lesuren, waardoor ik er bijna altijd aanwezig zal kunnen zijn. Het vrouwenvoetbal in ons land is niet geprofessionaliseerd en je kan momenteel een job niet onderschikt maken aan een sportcarrière.”

“Ik kijk met veel plezier terug op mijn periode bij Gent en heb er een mooie tijd beleefd”, knikt de aanvoerster. “We hebben dit seizoen met een nieuwe trainersstaf aan een nieuwe ploeg gebouwd. Het was onze doelstelling om in de top zes te eindigen en daarin zijn we ook geslaagd, wat een grote voldoening geeft. Ik zet met mijn keuze voor KV Mechelen voorlopig een stapje terug, maar geloof sterk in de toekomst van die ploeg. Malinwa zat voor het eerst in de Super League en wil volgend seizoen een stap vooruit zetten. Ik wil daar graag mijn steentje toe bijdragen en misschien binnen twee of drie jaar meestrijden voor een plaats in play-off 1.”

Verhaal van het seizoen

In de laatste partij van deze jaargang wacht nog een moeilijke opdracht. “We hopen ons seizoen in schoonheid af te sluiten tegen Anderlecht. We verloren vorig weekend met zware 0-5-cijfers van OH Leuven en toonden ons voorin niet voldoende efficiënt. Aan de overzijde werd ieder individueel foutje van ons genadeloos afgestraft. Dat is een beetje het verhaal van ons seizoen geweest, maar het jonge Gent (gemiddelde leeftijd minder dan 21 jaar, red.) maakte al veel progressie dit jaar”, blikt Van Mingeroet trots terug.