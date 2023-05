Pakistaans Hooggerechtshof verklaart arrestatie Imran Khan onwettig, ex-premier moet meteen vrijgelaten worden

De arrestatie van de Pakistaanse oppositieleider en ex-premier Imran Khan was onwettig. Dat heeft het Hooggerechtshof in de hoofdstad Islamabad donderdag geoordeeld, melden lokale media. Khan moet onmiddellijk worden vrijgelaten.

Khan was zelf aanwezig in de rechtszaal toen het oordeel van het Hooggerechtshof werd uitgesproken. “Uw arrestatie is ongeldig en het hele proces moet worden herzien”, verklaarde opperrechter Umar Ata Bandial. Het Hooggerechtshof heeft Khan wel geadviseerd om samen te werken met het agentschap dat de aanklachten tegen hem onderzoekt.

De 70-jarige Khan werd dinsdag gearresteerd op verdenking van corruptie. Dat leidde tot protest en rellen op verschillende plaatsen in het land. Na een zitting achter gesloten deuren werd beslist om hem in voorlopige hechtenis te plaatsen.

Khan is aangeklaagd omdat hij geschenken zou hebben gestolen die hij tijdens zijn ambtstermijn – van 2018 tot 2022 – van andere landen heeft ontvangen. Hij zou de opbrengsten van de verkoop van de waardevolle geschenken verborgen hebben gehouden. De ex-premier heeft onschuldig gepleit.