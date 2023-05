Kremlin-criticus Aleksej Navalny voor de vijftiende keer in eenzame opsluiting gestopt

Kremlincriticus Alexei Navalny is naar eigen zeggen voor de vijftiende keer in een krappe isoleercel in een Russisch gevangenenkamp gestopt. “Gisteravond om acht uur werd ik vrijgelaten uit de isoleercel. Vandaag om 9.30 uur zit ik weer binnen”, zei Navalny donderdag via zijn entourage op Twitter.