Noodmaatregel voor migranten vervalt: duizenden wachten aan Amerikaanse zuidgrens

De Title-42-maatregel vervalt om 23.59 uur in Washington. Hij werd ingevoerd tijdens de coronapandemie onder voormalig president Donald Trump en vergemakkelijkte een snelle terugkeer van migranten die het land illegaal binnenkwamen om de verspreiding van het virus te beperken. Gedurende drie jaar is de maatregel 2,8 miljoen keer gebruikt.

De noodmaatregel wordt donderdagavond vervangen door nieuwe asielbeperkingen. Wie in Amerika asiel wil aanvragen en door een ander land is gereisd, moet in dat land asiel hebben aangevraagd en zijn afgewezen. Voordat ze aan de grens komen, moeten asielzoekers, met uitzondering van niet-begeleide minderjarigen, voortaan ook een afspraak hebben. Dat kan via een door de grenswacht opgezette applicatie op hun telefoon.

Zelfs president Joe Biden erkende dat de situatie “chaotisch” kan zijn. Om dat te voorkomen heeft de federale overheid, behalve 4.000 militairen, ook meer dan 24.000 agenten en ordetroepen naar de zuidelijke grens gestuurd. “Het wordt zeer moeilijk”, vatte de burgemeester van El Paso woensdag samen. “We weten niet wat er de volgende dagen gaat gebeuren.”

Volgens de Mexicaanse krant Milenio worden er tot 12.000 migranten per dag verwacht in de Amerikaanse grenssteden Brownsville, Laredo en El Paso in de staat Texas. Naar verwachting zullen in de nabije toekomst veel migranten worden aangehouden die het land illegaal proberen binnen te komen.

Aan de andere kant van de grens raakt een Venezolaan gefrustreerd: “Ze maken het moeilijker voor ons,” zegt Michel tegen persbureau AFP in Ciudad Juarez. Hij klaagt, na de zoveelste mislukking op de mobiele applicatie waarmee migranten een afspraak moeten maken.