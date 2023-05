Standard-coach Ronny Deila bevestigt interesse in Pieter Gerkens: “Geen geheim dat we hem er graag bij willen”

Een transfer van Pieter Gerkens naar Standard lijkt in de maak. Standard-coach Ronny Deila bevestigde de interesse in de transfervrije middenvelder van Antwerp: “Hij is een speler die ons beter kan maken.”

De kans is groot dat er volgend seizoen opnieuw een Limburger op Sclessin speelt. Pieter Gerkens staat dicht bij een akkoord met de Rouches.

“Hij is een speler met wie we al een tijdje bezig zijn”, speelde Ronny Deila donderdagmiddag open kaart op zijn persconferentie. “We kennen hem heel goed. Hij is een box-to-boxmiddenvelder die vlot scoort. Daarnaast is hij een ervaren en intelligente jongen. Iemand met de juiste waarden, op en naast het veld. Bovendien is hij een Belg en komt hij uit deze streek. Dit seizoen heeft hij veel pech gehad met blessures, maar hij is een speler die ons beter kan maken.”

Ondanks interesse van andere clubs uit binnen- en buitenland ligt Standard in polepositie om Gerkens binnen te halen. “Het dossier ligt nu bij sportief directeur Fergal Harkin. We maken er geen geheim van dat we hem er graag bij willen voor volgend seizoen.”