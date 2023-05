DE INSIDER. “Ze was de Marc Van Ranst van de psychologie, maar had geen onderzoek waarop haar resultaten steunden”

Elke Van Hoof, bekende burn-outprofessor van de VUB, bezorgde haar werknemers een burn-out. Nu wordt ook haar wetenschappelijk onderzoek in vraag gesteld. Maar wie is die Elke Van Hoof eigenlijk? Waarom greep de VUB niet in? En waarom is dit nieuws zo shockerend? Dat legt Thibaut Renson uit in ‘De Insider’: “Ze wou serieuze winsten maken met een onderzoek dat niet eens bestond.”