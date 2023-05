Bus valt ravijn in en belandt tussen bijenkorven: zes mensen doodgestoken door ‘killer bees’

Een vreselijk ongeval heeft plaatsgevonden in Nicaragua. Een bus met 45 passagiers raakte er van de weg, stortte een ravijn in en werd beneden ook nog eens aangevallen door een zwerm bijen. Alle inzittenden overleefden de initiële crash, maar de bijenaanval werd zes mensen, onder wie een achtjarig meisje, alsnog fataal.

Het tragische ongeluk vond maandag plaats op de weg tussen Jinotega en San Sebastian de Yali, in het noordwesten van het land. Een mechanisch mankement zorgde ervoor dat een bus met 45 passagiers een ravijn in tuimelde. De bus kwam terecht in een koffieplantage en zou daarbij verschillende bijenkorven met agressieve ‘Afrikaanse honingbijen’ hebben geraakt.

Terwijl de passagiers probeerden te ontsnappen uit de bus, sloegen de insecten, die in de volksmond ook bekendstaan als ‘killer bees’, toe. De inzittenden werden omsingeld door duizenden bijen en kregen elk honderden steken te verwerken. Zes mensen werden daarbij zo hard toegetakeld dat ze het leven lieten. Onder hen ook een 47-jarige moeder en haar acht jaar oude dochter. Nog eens 14 anderen werden met zware verwondingen naar het ziekenhuis gevoerd. Een vierjarige jongen zou nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis liggen.

Foto’s tonen hoe de overlevenden honderden rode bolletjes op hun lichaam hebben.