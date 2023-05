Een lange lijst van leugens en halve waarheden: CNN komt met factcheck na omstreden interview met Donald Trump

Het zogenoemde ‘town hall’-interview met Donald Trump van woensdagavond was bij momenten druk en chaotisch, maar vooral het feit dat het gesprek live werd uitgezonden, maakte het volgens CNN moeilijk voor interviewer Kaitlan Collins om haar gesprekspartner te corrigeren of met zijn valse uitspraken te confronteren. De kritiek op de nieuwszender was niettemin beenhard, en dus komt de zender vandaag alsnog met een factcheck. Dit zijn de belangrijkste bevindingen:

Over de zaak-E. Jean Carroll

Een dag voor het CNN-interview werd Donald Trump schuldig bevonden aan laster en seksueel misbruik van de columniste E. Jean Carroll. De feiten zouden hebben plaatsgevonden halverwege de jaren 90 in een warenhuis. Ondanks de veroordeling blijft Trump zijn onschuld uitroepen. Op CNN zweerde hij woensdag zelfs op zijn kinderen dat hij de vrouw niet eens kent. Verder beweerde hij dat de jury zei “dat hij haar niet verkracht heeft, en dat hij ook niets anders gedaan heeft”.

Het oordeel van CNN: “De jury achtte het niet bewezen dat Trump Carroll verkracht heeft – daarvoor moet in de staat New York sprake zijn van gedwongen geslachtsgemeenschap – maar wel dat hij seksueel misbruik heeft gepleegd. Volgens de wet in New York is er sprake van seksueel misbruik bij “elke aanraking van iemands intieme delen met het oog op de seksuele bevrediging van een van beide partijen”.

(Lees verder onder de foto)

Donald Trump ergerde zich tijdens het interview meermaals aan journaliste Caitlan Collins en noemde haar “een naar mens”. — © CNN

Over de verkiezingen van 2020

Al vroeg in het interview beweerde Donald Trump dat de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020 vervalst zijn. Het is een claim die hij sinds zijn verkiezingsnederlaag tegen Joe Biden vaak herhaalt en dat was tijdens het CNN-interview niet anders.

Het oordeel van CNN: “Dit is Trumps meest gebezigde leugen. Hij verloor de verkiezingen van 2020 op eerlijke wijze van Joe Biden, met 306 tegenover 232 zetels. Biden behaalde ruim 7 miljoen stemmen meer dan Trump. Ook Trumps eigen medewerkers vonden geen bewijs van wijdverspreide fraude.”

LEES OOK. Kan Trump nog opnieuw president worden na veroordeling voor seksueel misbruik? (+)

Over de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021

Op 6 januari 2021 bestormden fervente aanhangers van de afscheidnemende president Trump het Capitool in Washington. De gebeurtenis vond plaats kort na de ‘Save Amerika March’, een protestbijeenkomst die Trump had georganiseerd en waar hij had opgeroepen om samen met hem naar het Capitool te marcheren. In het interview met CNN zei Trump dat hij de Capitool-bestormers gratie wil verlenen als hij weer president wordt en probeerde hij de schuld van de onlusten van 6 januari in de schoenen te schuiven van de Democrate Nancy Pelosi, destijds voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Zij was die dag namelijk bevoegd voor de beveiliging van het Capitool, beweerde Trump op CNN.

Het oordeel van CNN: “Deze bewering is vals. De voorzitter van het Huis is niet bevoegd voor de beveiliging van het Capitool. Dat is de verantwoordelijkheid van de Capitol Police Board.”

Donald Trump sprak ook over slechts “enkele” demonstranten die op 6 januari “wellicht de controle verloren”. Daarbij maakte hij de vergelijking met geweldplegingen tijdens linkse demonstraties in andere Amerikaanse steden.

Het oordeel van CNN: “Ook deze bewering klopt niet. Honderden relschoppers zijn beschuldigd van geweld tegen de politie op 6 januari. Door zijn vergelijking met demonstraties tegen sociaal onrecht minimaliseert Trump het geweld en de ernst van de aanval op het Capitool.”

Voorts beweerde Trump nog dat de politieagent die een van de indringers in het Capitool doodschoot “een misdadiger” was die “op televisie ging opscheppen over het feit dat hij haar had vermoord”.

Het oordeel van CNN: “De dodelijke schietpartij vond plaats toen een menigte door de Speaker’s Lobby probeerde te dringen terwijl het parlement nog in zitting was. De betrokken agent, luitenant Michael Byrd, probeerde de zaal te verdedigen. In een interview met NBC zei Byrd dat hij geschoten had “omdat er een direct gevaar was voor de leden van het Congres”.

LEES OOK. Waarom de strijd nu al gestreden lijkt voor Republikeinse presidentskandidaten: “Ook laatste argument tegen Trump valt voor hen nu weg” (+)

Over de Amerikaanse steun voor Oekraïne

Trump beweerde dat de Verenigde Staten tot dusver 171 miljard dollar (157 miljard euro) heeft geschonken aan Oekraïne als steun in de oorlog tegen Rusland – een conflict dat hij volgens hemzelf “binnen de 24 uur zou kunnen oplossen” – terwijl de Europese Unie gezamenlijk maar 20 miljard dollar (18,3 miljard euro) heeft geschonken. Daarbij zei hij ook dat de VS zoveel wegschenken dat “we nu niet meer genoeg munitie voor onszelf overhouden”.

Het oordeel van CNN: “Beide beweringen zijn fout. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne in februari 2022 hebben de Verenigde Staten voor 36,9 miljard dollar (33,8 miljard dollar) aan militaire steun verleend aan Oekraïne. Hoewel sommige Amerikaanse en Europese wapenvoorraden geslonken zijn, is de bewering dat de VS zelf geen munitie meer hebben fout.”

Over de grensmuur met Mexico

Trump beweerde dat de muur op de grens met Mexico, een belangrijke campagnebelofte voor zijn presidentschap, heeft afgewerkt. “Ik heb de muur afgewerkt. Ik heb een muur gebouwd”, zei hij op CNN. “Ik heb honderden mijlen gebouwd, en ik heb het afgewerkt. En ik moet zeggen: we moeten nog wat muur bijbouwen.”

Het oordeel van CNN: “Het klopt niet dat Trump de grensmuur heeft afgewerkt. Volgens een officieel ‘Border Wall Status’-rapport dat de US Customs en Border Protection schreef twee dagen na Trumps afscheid als president, zijn er zowat 458 mijl (737 km) aan muur afgewerkt onder Trump, maar is er nog zo’n 280 mijl (450 km) onafgewerkt. Nog volgens het rapport was er slechts voor 52 mijl (84 km) aan muur bijgebouwd op plaatsen waar voorheen geen barrière was.”

Over de inflatie in de Verenigde Staten

Trump beweerde in het interview dat de inflatie onder president Biden op het hoogste niveau zit in 52 jaar.

Het oordeel van CNN: “Deze uitspraak is vals. De inflatie is vanuit een historisch oogpunt hoog, maar komt niet in de buurt van het hoogste niveau van de afgelopen halve eeuw. In juni 2022 bedroeg de inflatie 9,1 procent, het hoogste punt sinds 1981, 41 jaar geleden. Intussen zakt de inflatie al tien maanden op rij, tot 4,9 procent in april.”