Twee Leuvense studenten krijgen tot jaar cel voor aanranding van dronken minderjarig meisje

Lars B. (22) en Jonathan I.B. (24) ontvingen op 24 januari 2020 slachtoffer K.V. en haar vriendin, evenzeer minderjarig, op het kot van B.. De twee brachtten drie flessen sterke drank mee, waarvan K.V. een aanzienlijke hoeveelheid had gedronken. “Stomdronken” moest ze meermaals braken, volgens de vriendin werd ze in die staat al aangerand. Ze hoorde K.V. vanuit een andere kamer ‘nee’ roepen. De rechtbank vond geen verder bewijs voor dat feit.

Wat wel vaststond, was de inhoud van het filmpje dat I.B. maakte. Daarop is te zien hoe het slachtoffer met ontbloot onderlichaam op het bed van Lars B. ligt, roerloos. Lachend zou B. haar dan ‘bereden’ hebben, met zijn kleren aan. Tegen 3 uur werden K.V. en haar vriendin op straat gezet omdat ze voor overlast zorgden in het kot.

Beide beklaagden lieten verstek gaan voor het proces en werkten ook aan het psychologisch onderzoek niet of slecht mee. Lars B. weigerde, bij Jonathan I.B. werd na een onvolledig onderzoek vastgesteld dat de kans op zedenfeiten in de toekomst gemiddeld was, onder meer door een ADHD-problematiek. Aan het slachtoffer moeten de twee samen 2.385 euro schadevergoeding betalen, plus de kosten voor therapie die ze mogelijk in de toekomst nog zou volgen.