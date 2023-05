ASSISEN. Tom ‘Spier’ (59) schuldig verklaard aan oudermoord op zijn vader Frans Debaillie

Op assisenproces rond de dood van de Kortrijkse nko-arts Frans Debaillie (90), die drie jaar geleden vermoord werd in zijn kasteel Hoog Mosscher, is Tom Debaillie (59) door de volksjury schuldig bevonden aan oudermoord. De beschuldigde bracht zijn vader in april 2020 op hun kasteel in Kortrijk met harde klappen en stampen om het leven. De verdediging had de feiten niet betwist.

