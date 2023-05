Ex-Buffalo Hannes Van der Bruggen stelt Gents transfertarget Charles Vanhoutte voor: “Hij is klaar voor een stapje hogerop”

Zaterdagavond gaat AA Gent op bezoek bij Cercle Brugge, dat vorig weekend nog met 3-5 won in Westerlo. Bij de Bruggelingen speelt er met Charles Vanhoutte alvast één speler die de Buffalo’s maar wat graag in huis zouden halen. Ex-Buffalo Hannes Van der Bruggen neemt zijn ploegmakker onder de loep: “Charles heeft graag de bal. Bovendien heeft hij ook veel loopvermogen en houdt hij van korte combinaties”, somt Van der Bruggen enkele troeven van de middenvelder op.

Charles Vanhoutte is een 24-jarige defensieve middenvelder die zijn jeugdopleiding grotendeels bij Cercle Brugge genoot. Toch zette hij zijn eerste stapjes bij Wielsbeke, waar hij werd weggeplukt door Zulte Waregem dat hem na twee jaar evenwel opnieuw doorstuurde. Uiteindelijk merkte Cercle Brugge de jonge middenvelder op en sindsdien gaat zijn loopbaan crescendo.

“Charles heeft graag de bal”, vertelt Hannes Van der Bruggen. “Bovendien heeft hij ook veel loopvermogen en houdt hij van korte combinaties. Welke topclub toont geen interesse voor een jonge Belg met progressiemarge? Gent zou zeker een mooie club zijn voor hem, maar hij weet ook wel dat de concurrentie in de Ghelamco Arena – Kums en De Sart zijn toch flinke kleppers – niet van de poes is. Anderzijds zou hij wel meer speelkansen krijgen, als ze opnieuw Europees voetbal halen.”

Na een korte uitleenbeurt bij Tubeke ontpopte Vanhoutte zich tot een vaste waarde in de groen-zwarte hoofdmacht. Toch kwam hij vorig weekend in Westerlo niet in actie bij de ploeg van Miron Muslic. Geen primeur, want de laatste maanden moet Vanhoutte zich steeds vaker tevredenstellen met korte invalbeurten. Enkel op de laatste speeldag van de reguliere competitie verscheen Vanhoutte op bezoek bij Zulte Waregem nog eens aan de aftrap.

Volgens Brugse bronnen stuurt de middenvelder dan ook meer dan ooit aan op een transfer, hoewel hij nog één jaar onder contract ligt. Als AA Gent Vanhoutte wil oppikken in Brugge, zal het dan ook de nodige centen op tafel moeten leggen, want Cercle Brugge zit door de financiële steun van Monaco best wel in een comfortabele positie.

Specifieke speelstijl

Vanhoutte lijkt anderzijds wel de geknipte man voor het spelconcept waar Hein Vanhaezebrouck bij zweert. “Hij ziet voetbal en heeft een aardige basistechniek”, klinkt Van der Bruggen lovend over zijn Brugse ploegmakker. “Het is altijd moeilijk om spelers te vergelijken. Zeker ook omdat Charles een heel specifieke speelstijl heeft. Zo hanteert Sven Kums net iets vaker de lange pass, terwijl Charles meer de man van de een-tweetjes is en graag kaatst.”

“Charles moet gewoon zichzelf blijven”, geeft de ex-Buffalo zijn ploegmakker nog wat goede raad mee. “Bovendien mag je niet vergeten dat de druk bij AA Gent veel hoger is dan bij Cercle Brugge. In Gent moet je gewoon elke week winnen. Dat is toch een groot verschil. Ik ken het huis goed genoeg. Anderzijds begrijp ik ook wel dat Charles die stap zou willen zetten. Volgens mij is dit ook een mooi moment, gezien zijn leeftijd, om die stap hogerop te wagen. Hij is er klaar voor.”