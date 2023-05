Moeder en stiefvader van Raul (9) acht uur lang met elkaar geconfronteerd, maar onduidelijkheid blijft overheersen

LEES OOK. Zeker is dat ze beiden aanwezig waren. Maar is moeder of stiefvader het meest schuldig aan gruweldood van Raul (9)?

Maar liefst acht uur lang zaten mama Yoana M. en Stiefvader Nicu C. donderdag bij de Gentse recherche recht tegenover elkaar. Urenlang werden ze door de speurders ondervraagd over het overlijden van Raul (9) en de feiten. Daarbij werden ze bijgestaan door twee Roemeense tolken.

In hun eerdere verklaringen wezen de mama en stiefvader naar elkaar. Volgens de mama was het enkel de stiefvader die Raul zwaar mishandelde en stierf hij in haar armen. De stiefvader ontkende daarentegen dat hij het was die Raul mishandelde en wees zo beschuldigend naar de mama.

Dat moeder Yoana M. én stiefvader Nicu C. echter allebei betrokken waren bij de gruweldood van Raul (9), dat is duidelijk. Daarvoor is de gewijzigde verklaring van Iona, de oudere zus van Raul én kroongetuige, te belastend voor beiden. Volgens haar waren beide echter agressief naar Raul toe.

Maar toen de confrontatie afgelopen was donderdag bleek onmiddellijk dat het urenlang verhoor geen doorbraak heeft geforceerd. Nog steeds blijft veel onduidelijkheid overheersen over de feiten van mishandeling, het overlijden van Raul en vooral het aandeel van de mama en de stiefvader.

“Er zijn gewijzigde verklaringen, maar inhoudelijk zullen we in het belang van het onderzoek niets communiceren”, sprak Thierry Goffart, advocaat van de mama. Ook Sven Staelens, de advocaat van de stiefvader onthoudt zich van elk commentaar. “Het is een lange dag van verhoren geweest.”

De confrontatie bracht dus geen duidelijkheid. De onderzoeksrechter heeft ondertussen wel een 3D-bodyscan bevolen van Raul’s lichaam, dit nadat de klassieke autopsie mogelijk onvoldoende duidelijkheid bracht rond het overlijden. Het parket geeft geen commentaar op het onderzoek.

Wanneer die ‘virtuele autopsie’ zal gebeuren, is niet duidelijk. Het is ook maar de vraag of de doodsoorzaak ooit aan het licht zal komen. Advocaat Goffart geeft ten slotte nog aan te wachten op de resultaten van de autopsie. “Deze kunnen wat objectiviteit brengen, dat is belangrijk.”

