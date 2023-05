Portugal wil roken aan banden leggen: “We zullen vandaag beginnen om de volwassenen van morgen te beschermen”

De regering hoopt op een rookvrije generatie tegen 2040. “We zullen vandaag beginnen om de volwassenen van morgen te beschermen”, aldus gezondheidsminister Manuel Pizarro. Het parlement, waar de regerende Socialistische Partij een meerderheid heeft, moet nog met de wet instemmen. Het is niet bekend wanneer het wetsvoorstel wordt behandeld.

In de wet staat dat vanaf 23 oktober niet meer mag worden gerookt voor openbare gebouwen zoals scholen, universiteiten, ziekenhuizen, sportlocaties en horecazaken. In Portugal is het al verboden om op publieke binnenlocaties te roken. De speciale rookruimtes die nu nog binnen zijn toegestaan, mogen tot 2030 blijven bestaan. Maar daarna mag ook in deze speciale ruimtes niet meer worden gerookt.

Als de wet wordt aangenomen, mogen tabaksproducten vanaf 2025 alleen nog worden verkocht door winkels met een speciale vergunning en op luchthavens. Dat betekent dat onder meer benzinestations en de horeca op termijn geen sigaretten meer mogen verkopen. Ook sigarettenautomaten zullen verdwijnen.

Kritiek

De maatregelen worden bekritiseerd door belangenverenigingen voor restaurants en benzinestations, die zich zorgen maken over inkomstenverliezen. Sommige critici vinden dat de regering de prijs voor tabaksproducten moet verhogen, maar volgens Pizarro is dat geen prioriteit omdat prijsverhogingen kunnen leiden tot tabakssmokkel. Een pakje sigaretten kost in Portugal ongeveer 5 euro, wat goedkoper is dan in veel andere West-Europese landen.