Patrick Van Veirdeghem speelde 30 jaar geleden Europese finale met Antwerp op Wembley en traint nu vierdeprovincialer JV Lo-Reninge: “We reden met de bus onder het stadion naar de kleedkamer”

12 mei 1993: het is vandaag exact 30 jaar geleden dat FC Antwerp op Wembley de Europacup II-finale tegen het Italiaanse Parma speelde. Patrick Van Veirdeghem, toenmalig linksachter van de Great Old, is nu 60 jaar, woonachtig in Pollinkhove en trainer van vierdeprovincialer JV Lo-Reninge. Hij was erbij in Londen en vindt het nog altijd het hoogtepunt van zijn carrière. “Het was gewoon een sublieme ervaring.”

FC Antwerp is opnieuw geschiedenis aan het schrijven, want rood-wit is sinds vorig weekend de nieuwe leider in de Champions’ Play-Offs. Wordt de titel effectief binnengehaald, dan kan die episode aan het mooie hoofdstuk van 1993 toegevoegd worden. Patrick Van Veirdeghem was toen 30 jaar en linksachter op de Bosuil. Nu is hij dubbel zo oud en voelt hij zich als een vis in het water in West-Vlaanderen.

“Na mijn tijd bij Antwerp speelde ik nog drie jaar bij KV Oostende”, vertelt de Waaslander. “Het was de tijd dat Raoul Peeters trainer was. Vooral het eerste jaar draaiden we vlot mee en werden we zevende. Helaas ging het een jaar later minder goed en degradeerden we. In die periode ben ik ook gescheiden en leerde ik hier iemand kennen. Ik ben nooit meer weggegaan uit West-Vlaanderen en heb het nu echt naar mijn zin in Pollinkhove. Het is niet enkel de streek die me charmeert, maar ook de mentaliteit en hartelijkheid van de mensen. In Antwerpen was ik ook graag, hoor. Sinjoren zijn enorm open, maar daar was ik toch meer ‘de Waaslander van over het water’. Dat kunnen ze niet verdoezelen.”

40.000 toeschouwers

Zo zijn we weer aan de andere kant van de Schelde beland, en meer bepaald in Deurne, waar Van Veirdeghem mooie tijden beleefde op de oude Bosuil. Vooral zijn laatste twee jaren waren qua resultaat top. Walter Meeuws was trainer geworden van de Great Old en het liep als een trein. De oude tijden herleefden, met eerst bekerwinst in Brugge tegen KV Mechelen en een jaar later de finale van de Europacup II tegen Parma.

“We schakelden ploegen als Glenavon, Admira Wacker, Steaua Boekarest en tot slot Spartak Moskou uit. Nu kunnen Belgische ploegen daar enkel maar van dromen”, aldus Van Veirdeghem. “Natuurlijk was die finale een uniek moment en een sublieme ervaring. En dat die wedstrijd op Wembley werd gespeeld, maakte het nóg mooier. Je reed met de bus onder het stadion rechtstreeks naar de kleedkamer en de akoestiek was uniek. Met een kleine 40.000 toeschouwers was Wembley maar voor de helft gevuld, maar de sfeer was echt fantastisch en bleef gewoon hangen.”

Bij Antwerp stond niet Ratko Svilar maar Stevan Stojanovic in de goal en die deed het allesbehalve goed. De overlevering leert dat RAFC met Svilar wél Europees bekerwinnaar was geworden. Wim De Coninck was toen de derde keeper. Op de terugweg naar België kwam het overigens tot een discussie, zeg maar ruzie, tussen trainer Walter Meeuws en toenmalig voorzitter Eddy Wauters. De contractverlenging die in de lucht hing was het probleem, maar al snel bleek dat Meeuws voor AA Gent had getekend.

Ook voor Van Veirdeghem betekende Wembley en Parma het einde van zijn Antwerp-periode. “Ik voelde dat ik op een zijspoor zou belanden en ging in op het voorstel van Oostende. Antwerp blijft echter een club die ik nog altijd volg. Ik hoop natuurlijk dat ze kampioen worden en dus de dubbel pakken. Misschien komt er dan nog een feestje, zoals vijf en tien jaar geleden. Als ploeg werden we toen op de Bosuil uitgenodigd en speelden we zelfs een partijtje.”

Een wereld van verschil

Veel tijd om te gaan kijken, heeft Van Veirdeghem echter niet meer. Hij trainde de afgelopen jaren de jeugd van Club Brugge, Roeselare en Koksijde en is nu dus coach van vierdeprovincialer JV Lo-Reninge. Op de slotspeeldag hield zijn ploeg leider Nieuwpoort nog van de titel op een veld zonder gras. Een wereld van verschil dus met de Bosuil of Wembley. “Maar ik doe het nog graag en het is op amper een paar kilometer van mijn deur. Tegen Nieuwpoort hebben we het spel eerlijk gespeeld en ons vel duur verkocht, logisch toch? Ons veld ligt er inderdaad slecht bij, maar dat komt omdat al onze ploegen er moeten op spelen. Straks krijgen we kunstgras en dan is ook dat opgelost.”