Eindelijk een doorbraak in de strijd tegen een van de dodelijkste kankers: “Zou kunnen dat we binnen dit en 5 jaar al onze patiënten behandelen met vaccins”

Met behulp van een gepersonaliseerd vaccin blijkt het mogelijk om pancreaskanker te bestrijden. Deskundigen noemen het een mijlpaal in kankeronderzoek, want vandaag staat een diagnose nog al te vaak gelijk aan een doodsvonnis. “Als de resultaten van deze studie bevestigd worden, dan behandelen we binnen dit en 5 jaar al onze patiënten met vaccins”, zegt oncoloog Timon Vandamme van het UZA.