Mislukte overval op wisselkantoor aan Brussel-Centraal: verschillende daders gevat

De overvallers zouden met drie of vier geweest zijn, allen gemaskerd en gewapend. Ze hadden zich verschanst in een trappenhal van een gebouw met de bedoeling een slag te slaan in een geldwisselzaak vlakbij. Een alerte veiligheidsagent kreeg hen echter in het oog en verwittigde de politie. Verschillende overvallers zijn opgepakt maar er zou nog minstens één op de vlucht zijn. De politie van Brussel bevestigt bij monde van woordvoerster Ilse Van De Keere dat er een poging tot overval geweest is. “Maar de actie is nog in volle gang”. Het parket van Brussel kon gisteren nog geen commentaar geven.